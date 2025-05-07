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Верховна Ради та Мін’юст працюють над новим законом про пенітенціарну систему

17:35, 7 травня 2025
В Україні готують новий закон про пенітенціарну систему.
Верховна Ради та Мін’юст працюють над новим законом про пенітенціарну систему
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В Україні готують до ухвалення оновлений закон «Про пенітенціарну систему», який має осучаснити правову базу діяльності Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС). Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» повідомив заступник міністра юстиції Євген Пікалов.

За його словами, спільно з Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності триває робота над реформуванням застарілого законодавства. Чинний закон про ДКВС ухвалено ще у 2005 році, і частина його норм давно втратила дієздатність.

За його словами, зараз служба фактично керується нормами, прописаними для Національної поліції, зокрема і Дисциплінарним статутом.

«Це замість того, щоб мати власний, пристосований до специфіки пенітенціарної служби, правовий інструментарій. Зокрема, проєктом планується впорядкувати вертикаль управління з чітким розподілом повноважень, де Мін’юст формуватиме політику виконання покарань, а ДКВС – реалізовуватиме. Це перше й основне, що буде закладено в законопроєкті», — наголосив Пікалов.

У проєкті також передбачене нормативне врегулювання грошового забезпечення працівників пенітенціарної служби.

Крім того, очікується розгляд законопроєкту 10157, який передбачає залучення засуджених до господарської діяльності в установах виконання покарань. Документ містить норми про додаткові стимули до праці для засуджених і, як очікує заступник міністра, буде ухвалений у другому читанні.

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Верховна Рада України мінюст

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