Практика судов
  1. В Украине

Техосмотр, скорость и безопасность – полиция проверяет перевозчиков

23:48, 7 мая 2025
Стартовала профилактическая кампания «Перевозчик - 2025» для повышения безопасности на дорогах.
Техосмотр, скорость и безопасность – полиция проверяет перевозчиков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 5 мая 2025 года в Украине начат комплекс профилактических мероприятий «Перевозчик - 2025», направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских и грузовых перевозчиков, в частности тех, которые осуществляют перевозки опасных грузов. Об этом сообщила патрульная полиция Украины.

В рамках кампании патрульная полиция проводит регулярные проверки водителей и перевозчиков, фокусируя внимание на соблюдении требований законодательства в сфере дорожного движения. Инспекторы проверяют наличие необходимых документов, техническое состояние транспортных средств, а также проведение обязательного технического контроля.

Особое внимание уделено соблюдению требований Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, а также специальных норм по перевозке тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов.

Также на отдельных участках дорог патрульные используют приборы TruCAM для выявления нарушений ограничений скорости, установленных для грузовиков и автобусов.

Основные требования к перевозчикам включают:

- наличие соответствующих документов на право перевозки пассажиров или грузов;

- соблюдение требований при перевозке тяжеловесных, крупногабаритных грузов и опасных материалов;

- соответствие технического состояния транспортных средств и прохождение обязательного технического контроля;

- проведение ежесменных медицинских осмотров водителей и проверок технического состояния транспорта перед рейсом;

- соблюдение установленных ограничений скорости и запрет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В случае выявления нарушений, патрульная полиция составляет соответствующие материалы об административных правонарушениях. Целью этих мероприятий является минимизация рисков ДТП и обеспечения безопасности на дорогах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ПДД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство изменило перечень документов для предоставления отсрочки от призыва многодетным родителям

Уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для военнообязанных, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Кабмин расширил перечень документов для получения отсрочки мужчинами, занятыми постоянным уходом за больным ребенком или матерью

Военнообязанные, которые заняты постоянным уходом за больной женой, ребенком или своими отцом или матерью, для получения отсрочки должны будут предоставить документы о получении компенсации на уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода.

Аудиторы констатировали, что утечка информации является хронической проблемой для НАБУ

Как отметили аудиторы НАБУ, утечка информации подрывает доверие общественности к институтам, независимо от того, происходит ли утечка с незаконной целью или с якобы благородной целью, например, предоставление информации журналисту-расследователю.

Участник процесса швырнул судье в лицо стопку бумаги и атаковал секретаря судебного заседания

Судья попросила Высший совет правосудия защитить ее и отреагировать на инцидент.

Земельный участок сельскохозяйственного назначения, полученный иностранцем в наследство и не отчужденный им в течение года, подлежит конфискации – Верховный Суд

В этом деле гражданка РФ не продала земельный участок вовремя, поэтому ее право собственности прекращается, а участок подлежит конфискации, отметил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області