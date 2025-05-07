Техосмотр, скорость и безопасность – полиция проверяет перевозчиков

Стартовала профилактическая кампания «Перевозчик - 2025» для повышения безопасности на дорогах.

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С 5 мая 2025 года в Украине начат комплекс профилактических мероприятий «Перевозчик - 2025», направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских и грузовых перевозчиков, в частности тех, которые осуществляют перевозки опасных грузов. Об этом сообщила патрульная полиция Украины.

В рамках кампании патрульная полиция проводит регулярные проверки водителей и перевозчиков, фокусируя внимание на соблюдении требований законодательства в сфере дорожного движения. Инспекторы проверяют наличие необходимых документов, техническое состояние транспортных средств, а также проведение обязательного технического контроля.

Особое внимание уделено соблюдению требований Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, а также специальных норм по перевозке тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов.

Также на отдельных участках дорог патрульные используют приборы TruCAM для выявления нарушений ограничений скорости, установленных для грузовиков и автобусов.

Основные требования к перевозчикам включают:

- наличие соответствующих документов на право перевозки пассажиров или грузов;

- соблюдение требований при перевозке тяжеловесных, крупногабаритных грузов и опасных материалов;

- соответствие технического состояния транспортных средств и прохождение обязательного технического контроля;

- проведение ежесменных медицинских осмотров водителей и проверок технического состояния транспорта перед рейсом;

- соблюдение установленных ограничений скорости и запрет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В случае выявления нарушений, патрульная полиция составляет соответствующие материалы об административных правонарушениях. Целью этих мероприятий является минимизация рисков ДТП и обеспечения безопасности на дорогах.

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