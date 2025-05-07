Кабмин расширил перечень документов для получения отсрочки мужчинами, занятыми постоянным уходом за больным ребенком или матерью

Военнообязанные, которые заняты постоянным уходом за больной женой, ребенком или своими отцом или матерью, для получения отсрочки должны будут предоставить документы о получении компенсации на уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода.

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Кабмин 6 мая внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлением 560.

В частности, внесены изменения в перечень документов, которые должны предоставить для получения отсрочки лица, осуществляющие уход. Речь идет о пункте 9 Приложения.

Так, для лица, которое занято постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью, кроме документов, подтверждающих родственные связи (свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка, или свидетельство о рождении лица, осуществляющего постоянный уход), нужно будет предоставить также документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода. Форма акта установлена приложением 8 к Порядку.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением Кабмина 519 также предусмотрено, что факт вручения бумажной повестки будет отражаться в Реестре военнообязанных «Оберег».

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что 15 января 2025 года вопрос об установлении судом факта постоянного ухода, в том числе с целью получения отсрочки от призыва на военную службу, передали на рассмотрение Объединенной палаты КГС Верховного Суда из-за необходимости сформировать устойчивую судебную практику.

Автор: Наталя Мамченко

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