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Кабмин расширил перечень документов для получения отсрочки мужчинами, занятыми постоянным уходом за больным ребенком или матерью

17:57, 7 мая 2025
Военнообязанные, которые заняты постоянным уходом за больной женой, ребенком или своими отцом или матерью, для получения отсрочки должны будут предоставить документы о получении компенсации на уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода.
Кабмин расширил перечень документов для получения отсрочки мужчинами, занятыми постоянным уходом за больным ребенком или матерью
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Кабмин 6 мая внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлением 560.

В частности, внесены изменения в перечень документов, которые должны предоставить для получения отсрочки лица, осуществляющие уход. Речь идет о пункте 9 Приложения.

Так, для лица, которое занято постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью, кроме документов, подтверждающих родственные связи (свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка, или свидетельство о рождении лица, осуществляющего постоянный уход), нужно будет предоставить также документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода. Форма акта установлена приложением 8 к Порядку.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением Кабмина 519 также предусмотрено, что факт вручения бумажной повестки будет отражаться в Реестре военнообязанных «Оберег».

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что 15 января 2025 года вопрос об установлении судом факта постоянного ухода, в том числе с целью получения отсрочки от призыва на военную службу, передали на рассмотрение Объединенной палаты КГС Верховного Суда из-за необходимости сформировать устойчивую судебную практику.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины мобилизация отсрочка военнообязанный

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Кабмин расширил перечень документов для получения отсрочки мужчинами, занятыми постоянным уходом за больным ребенком или матерью

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