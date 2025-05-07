Кабмін розширив перелік документів для отримання відстрочки чоловіками, зайнятими постійним доглядом за хворою дитиною чи матір’ю

Військовозобов’язані, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи своїми батьком або матір’ю, для отримання відстрочки повинні будуть надати документи про отримання компенсації на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду.

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Кабмін 6 травня вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою №560.

Серед іншого, внесені зміни до переліку документів, які повинні надати для отримання відстрочки доглядачі. Йдеться про пункт 9 Додатку.

Так, для особи, яка зайнята постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю, крім документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи, яка здійснює постійний догляд), потрібно буде надати також документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду. Форма акту встановлена додатком 8 до Порядку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», постановою Кабміну 519 також передбачено, що факт вручення паперової повістки буде відображатися у Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг».

Також «Судово-юридична газета» писала, що 15 січня 2025 року питання щодо встановлення судом факту постійного догляду, у тому числі, з метою отримання відстрочки від призову на військову службу, передали на розгляд Об’єднаної палати КЦС Верховного Суду через необхідність сформувати сталу судову практику.

Автор: Наталя Мамченко

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