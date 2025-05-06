Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Факт вручення паперової повістки буде відображатися у Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг»

17:34, 6 травня 2025
Кабмін передбачив, що факт вручення повістки на бланку буде відображатися в електронному реєстрі.
Факт вручення паперової повістки буде відображатися у Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Текст наразі не опубліковано. Змінами передбачено електронне направлення на ВЛК через Реєстр «Оберіг», оновлено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку, врегульовано порядок подачі документів для здобувачів освіти тощо.

  • Передбачено відображення в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку.
  • Уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
  • Конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.
  • Визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби.
  • Уточнено процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.
  • Уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років тощо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Кабінет Міністрів України повістка мобілізація військовозобов'язаний Оберіг

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді зареєстрували законопроект про діяльність приватних компаній у військовій сфері, які зможуть здійснювати імпорт та експорт зброї

Законопроект депутатів «Слуги народу» передбачає, що імпорт та експорт вогнепальної зброї та боєприпасів до неї може здійснюватися суб’єктами здійснення міжнародної діяльності у військовій сфері.

ВККС оголосила поіменні списки допущених до складення іспиту кандидатів у місцеві суди

Стали відомі прізвища кандидатів у судді місцевих судів, яких 6 травня допустили до складення іспитів.

Факт вручення паперової повістки буде відображатися у Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг»

Кабмін передбачив, що факт вручення повістки на бланку буде відображатися в електронному реєстрі.

Фрідріх Мерц обраний канцлером Німеччини з другої спроби

Бундестаг обрав Фрідріха Мерца канцлером Німеччини

Парламентський комітет підтримав ратифікацію угоди про надра зі США

Комітет із закордонних справ прийняв рішення рекомендувати до ратифікації угоду зі США про корисні копалини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду