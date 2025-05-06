Факт вручення паперової повістки буде відображатися у Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг»

Кабмін передбачив, що факт вручення повістки на бланку буде відображатися в електронному реєстрі.

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Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Текст наразі не опубліковано. Змінами передбачено електронне направлення на ВЛК через Реєстр «Оберіг», оновлено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку, врегульовано порядок подачі документів для здобувачів освіти тощо.

Передбачено відображення в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку.

Уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби.

Уточнено процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

Уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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