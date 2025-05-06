Втекти не вдалося – у Львові затримали чоловіка, який чинив опір ТЦК і був у розшуку

У ТЦК відреагували на відео, де чоловіка зі Львова силоміць доставили до ТЦК.

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У Львові на вулиці Залізничній стався черговий інцидент між військовозобов’язаним та представниками Територіального центру комплектування й поліції. Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

За даними ТЦК, під час заходів з оповіщення громадян, які підлягають військовому обліку, було зупинено чоловіка для перевірки документів. Згідно з чинним законодавством під час воєнного стану, особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і посвідчення особи, та пред’являти їх на вимогу уповноважених осіб.

Однак чоловік відмовився надати документи, поводився агресивно, ображав силовиків і намагався втекти. Після встановлення його особи з’ясувалося, що він є порушником військового обліку та перебуває в розшуку. Після відмови добровільно проїхати до ТЦК його було доставлено примусово.

У ТЦК зазначили, що поширені в соцмережах відео показують лише частину інциденту — вже після вчинення дій, які можуть містити ознаки адміністративного або кримінального правопорушення. Також нагадали, що в умовах воєнного стану військовослужбовці мають право застосовувати фізичний вплив у разі опору.

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