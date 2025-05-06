Парламентський комітет підтримав ратифікацію угоди про надра зі США

Вже 8 травня Верховна Рада планує проголосувати за ратифікацію Угоди про надра зі США. Йдеться про законопроект 0309 про ратифікацію вже підписаної у Вашингтоні Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського фонду відбудови.
6 травня парламентський комітет закордонних справ, очолюваний Олександром Мережко, розглянув даний законопроект 0309.
Комітет вирішив рекомендувати його до прийняття більшістю голосів.
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше повідомив, що з ратифікацією проблем бути не має.
Зазначимо, що Володимир Зеленський наголосив, що внеском США у інвестиційний фонд з угоди про копалини можуть бути системи протиповітряної оборони, необхідні для захисту української інфраструктури та населення.
У «технічній» Угоді про обмежене партнерство, як писала «Судово-юридична газета», буде передбачено механізм реалізації норми угоди про надра стосовно того, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги.
Крім того, як писала «Судово-юридична газета», Уряд також зареєстрував у парламенті законопроект 13256 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Законопроектом передбачено внести зміни до Бюджетного кодексу щодо спрямування до спеціального фонду Державного бюджету в частині доходів:
Передбачено, що кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України із вищезазначених джерел, буде спрямовано на сплату внеску до Інвестиційного фонду відбудови США – Україна у формі обмеженого партнерства, створеного відповідно до Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови та Угоди про обмежене партнерство.
Автор: Наталя Мамченко
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