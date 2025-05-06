Парламентський комітет підтримав ратифікацію угоди про надра зі США

Комітет із закордонних справ прийняв рішення рекомендувати до ратифікації угоду зі США про корисні копалини.

Фото: Facebook / Олександр Мережко

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Вже 8 травня Верховна Рада планує проголосувати за ратифікацію Угоди про надра зі США. Йдеться про законопроект 0309 про ратифікацію вже підписаної у Вашингтоні Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського фонду відбудови.

6 травня парламентський комітет закордонних справ, очолюваний Олександром Мережко, розглянув даний законопроект 0309.

Комітет вирішив рекомендувати його до прийняття більшістю голосів.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше повідомив, що з ратифікацією проблем бути не має.

Зазначимо, що Володимир Зеленський наголосив, що внеском США у інвестиційний фонд з угоди про копалини можуть бути системи протиповітряної оборони, необхідні для захисту української інфраструктури та населення.

У «технічній» Угоді про обмежене партнерство, як писала «Судово-юридична газета», буде передбачено механізм реалізації норми угоди про надра стосовно того, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», Уряд також зареєстрував у парламенті законопроект 13256 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Законопроектом передбачено внести зміни до Бюджетного кодексу щодо спрямування до спеціального фонду Державного бюджету в частині доходів:

50% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення за переліком активів природних ресурсів із врахуванням умов їх видобутку, встановлених Угодою про фонд відбудови;

50% збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами за переліком активів природних ресурсів та умов їх видачі, встановлених Угодою про фонд відбудови, та 50 відсотків коштів від продажу таких дозволів;

50% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції за переліком активів природних ресурсів та умов їх видачі, встановлених Угодою про фонд відбудови.

Передбачено, що кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України із вищезазначених джерел, буде спрямовано на сплату внеску до Інвестиційного фонду відбудови США – Україна у формі обмеженого партнерства, створеного відповідно до Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови та Угоди про обмежене партнерство.

Автор: Наталя Мамченко

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