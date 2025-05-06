Парламентский комитет поддержал ратификацию соглашения о недрах с США

Комитет по иностранным делам принял решение рекомендовать к ратификации соглашение с США о полезных ископаемых.

Фото: Facebook / Александр Мережко

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Уже 8 мая Верховная Рада планирует проголосовать за ратификацию Соглашения о недрах с США. Речь идет о законопроекте 0309 о ратификации уже подписанного в Вашингтоне Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о создании Американско-Украинского фонда восстановления.

6 мая парламентский комитет по иностранным делам, возглавляемый Александром Мережко, рассмотрел данный законопроект 0309. Комитет решил рекомендовать его к принятию большинством голосов.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее сообщил, что с ратификацией проблем быть не должно.

Отметим, что Владимир Зеленский подчеркнул, что вкладом США в инвестиционный фонд по соглашению о недрах могут быть системы противовоздушной обороны, необходимые для защиты украинской инфраструктуры и населения.

В «техническом» Соглашении об ограниченном партнерстве, как писала «Судебно-юридическая газета», будет предусмотрен механизм реализации нормы соглашения о недрах, согласно которой, если после даты вступления в силу Правительство США будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучение), капитальный вклад партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», правительство также зарегистрировало в парламенте законопроект 13256 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Законопроектом предусмотрено внести изменения в Бюджетный кодекс относительно направления в специальный фонд Государственного бюджета в части доходов:

50% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения по перечню активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных Соглашением о фонде восстановления;

50% сбора за выдачу специальных разрешений на пользование недрами по перечню активов природных ресурсов и условий их выдачи, установленных Соглашением о фонде восстановления, и 50% средств от продажи таких разрешений;

50% средств от использования (реализации) части произведенной продукции, остающейся в собственности государства в соответствии с соглашениями о разделе продукции, и/или средств в виде денежного эквивалента такой государственной части продукции по перечню активов природных ресурсов и условий их выдачи, установленных Соглашением о фонде восстановления.

Предусмотрено, что средства, полученные в специальный фонд Государственного бюджета Украины из вышеуказанных источников, будут направлены на уплату взноса в Инвестиционный фонд восстановления США – Украина в форме ограниченного партнерства, созданного в соответствии с Соглашением о создании Инвестиционного фонда восстановления и Соглашением об ограниченном партнерстве.

Автор: Наталя Мамченко

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