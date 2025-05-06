Это Польша, а не Брюссель — кандидат в президенты Польши вытер обувь флагом ЕС

Ультраправый кандидат в президенты Польши Браун сорвал флаг ЕС и вытер ним обувь.

Фото: PAP

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Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун в здании министерства промышленности в Катовице сорвал флаг ЕС, вытер об него свою обувь, а затем поджег его, пишет RMF24.

«Здесь Польша, а не Брюссель!», — подписал он видео с флагом ЕС, которое опубликовал в X.

На кадрах видно, как кандидат в президенты срывает флаг Европейского союза в министерстве, затем бросает его на землю и вытирает об него обувь.

«Такого не существует. Такой страны нет. Слава Богу, такой страны еще нет, поэтому мы не будем в Польше, в польском министерстве выставлять символику враждебных нам организаций, которые, слава Богу, не имеют государственного статуса. Такие эмблемы не имеют никакой правовой защиты на территории Польши», — заявил Браун.

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