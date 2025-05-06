Це Польща, а не Брюссель — кандидат у президенти Польщі витер взуття прапором ЄС

Ультраправий кандидат у президенти Польщі Браун зірвав прапор ЄС й витер ним взуття.

Фото: PAP

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Ультраправий кандидат у президенти Польщі Гжегож Браун у будівлі міністерства промисловості в Катовіце зірвав прапор ЄС й витер об нього своє взуття, а потім підпалив його, пише RMF24.

«Тут Польща, а не Брюссель!», - підписав він відео з прапором ЄС, яке опублікував у Х.

На кадрах видно, як кандидат у президенти зриває прапор Євросоюзу в міністерстві, а згодом - кидає на землю й витирає ним взуття.

«Такого немає. Такої держави немає. Слава Богу, такої держави ще немає, тому ми не будемо в Польщі, в польському міністерстві виставляти знаки ворожих нам організацій, які, слава Богу, не мають державного статусу. Такі емблеми не мають жодного правового захисту на території Польщі», - заявив Браун.

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