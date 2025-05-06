Активи родини екскерівника Запорізького обласного ТЦК Яременка на понад 5,5 млн грн просять конфіскувати

Аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набуття вказаного майна за рахунок законних доходів.

Фото: zoda.gov.ua

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Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пред’явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), якими користується родина колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП. Про це повідомила пресслужба САП.

У НАЗК уточнюють, що мова йде про колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними ЗМІ, мова йде про Геннадія Яременка.

Зазначається, що мова йде про:

- будинок із земельною ділянкою та два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;

- квартиру, зареєстровану на його дочку;

- 20 тис. доларів США, які він набув разом із дружиною.

Аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набуття вказаного майна за рахунок законних доходів. Крім того з’ясовано, що зазначене майно придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачались родиною переважно безготівково.

«Зважаючи на це, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів та їх стягнення в дохід держави», - заявили у САП.

За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на об’єкти нерухомості, що є предметом позову та продовжують перебувати у власності дружини й дочки декларанта.

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