Фрідріх Мерц обраний канцлером Німеччини з другої спроби

У Бундестазі відбувся другий тур голосування, під час якого Фрідріх Мерц обраний канцлером Німеччини.
Він отримав 352 голосів.
Нагадаємо, Фрідріха Мерца не обрали на посаду канцлера Німеччини у першому турі.
Спочатку за нього проголосувало 310 депутатів Бундестагу при 316 необхідних. Такого ще ніколи не траплялося в історії федеративної республіки.
Автор: Наталя Мамченко
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