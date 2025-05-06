Фрідріх Мерц обраний канцлером Німеччини з другої спроби

Бундестаг обрав Фрідріха Мерца канцлером Німеччини

Фото: regionalheute.de

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У Бундестазі відбувся другий тур голосування, під час якого Фрідріх Мерц обраний канцлером Німеччини.

Він отримав 352 голосів.

Нагадаємо, Фрідріха Мерца не обрали на посаду канцлера Німеччини у першому турі.

Спочатку за нього проголосувало 310 депутатів Бундестагу при 316 необхідних. Такого ще ніколи не траплялося в історії федеративної республіки.

Автор: Наталя Мамченко

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