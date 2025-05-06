Фридрих Мерц избран канцлером Германии со второй попытки

Бундестаг избрал Фридриха Мерца канцлером Германии.

Фото: regionalheute.de

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В Бундестаге прошел второй тур голосования, в ходе которого Фридрих Мерц был избран канцлером Германии.

Он получил 325 голосов.

Напомним, Фридриха Мерца не избрали на пост канцлера Германии в первом туре.

Изначально за него проголосовало 310 депутатов Бундестага при необходимых 316. Такого в истории Федеративной Республики еще никогда не происходило.

Автор: Наталя Мамченко

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