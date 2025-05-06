В Донецкой области разоблачили военнослужащую, которая находилась вне службы и получала «боевые»

В целом государству нанесен ущерб на сумму более 800 тыс. грн.

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В Донецкой области двум военнослужащим одной из воинских частей сообщено о подозрении. В зависимости от роли им инкриминируются злоупотребление служебным положением, пособничество и уклонение от военной службы, присвоение чужого имущества и внесение заведомо недостоверных сведений в официальные документы.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, командир батальона воинской части, находясь в зоне выполнения задач, в период с 2023 по 2024 год скрывал факт отсутствия подчиненной на службе и безосновательно позволял военнослужащей находиться за пределами дислокации воинской части. Кроме того, подозреваемый вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о ее якобы присутствии на службе.

Таким образом, подозреваемая, фактически находясь вне места службы и не выполняя боевых задач, продолжала получать дополнительное денежное обеспечение. В связи с этим государству нанесен ущерб на сумму более 800 тыс. грн.

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