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На Донеччині викрили військовослужбовицю, яка перебувала поза службою та отримувала «бойові»

19:33, 6 травня 2025
Загалом державі завдано збитки на суму понад 800 тис грн.
На Донеччині викрили військовослужбовицю, яка перебувала поза службою та отримувала «бойові»
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На Донеччині двом військовослужбовцям однієї з військових частин повідомлено про підозру. Залежно від ролі їм інкримінують зловживання службовим становищем, пособництво та ухилення від військової служби, привласнення чужого майна та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, командир батальйону військової частини, перебуваючи в зоні виконання завдань, у період з 2023 по 2024 рік, приховував факт відсутності підлеглої на службі та безпідставно дозволяв військовослужбовиці перебувати поза межами дислокації військової частини. Крім того, підозрюваний вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про її начебто присутність на службі.

Таким чином, підозрювана фактично перебуваючи поза місцем служби та не виконуючи бойових завдань, продовжувала отримувати додаткове грошове забезпечення. У зв’язку з цим, державі завдано збитки на суму понад 800 тис грн.

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прокуратура

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