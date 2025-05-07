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Літо принесе Україні торнадо, смерчі та шквали — прогноз метеоролога

00:06, 7 травня 2025
Влітку 2025 року в Україні прогнозують зростання кількості смерчів та торнадо.
Літо принесе Україні торнадо, смерчі та шквали — прогноз метеоролога
фото з Одеських Телеграм-каналів
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Влітку в Україні значно зросте ризик виникнення торнадо та смерчів. Про це заявив метеоролог Ігор Кибальчич у коментарі «Телеграф».

Окрім того, очікуються часті грози та випадки граду. Такі погодні явища можуть завдати шкоди сільському господарству, інфраструктурі та створювати загрозу для людей.

Останнім часом вітер в Україні став посилюватися. Зростає кількість виникнення торнадо та смерчів. За словами Ігоря Кибальчича, підвищена ймовірність таких явищ, як торнадо й смерчі, буде влітку. До цих явищ додадуться гради.

У літній сезон дощі часто супроводжуються грозами. Через те, що минуле літо було сухим, то цьогоріч кількість дощів і посилення грозової активності, ймовірно, збільшиться. Внаслідок цього є й ризик виникнення смерчів на території України.

"Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить", – розповів метеоролог.

Але активність гроз і граду може мати наслідки зокрема для врожаю, а сильні шквальні вітри своєю чергою можуть завдати серйозних пошкоджень у населених пунктах.

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