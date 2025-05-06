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Кадиров попросив, щоб його звільнили з посади голови Чечні

16:08, 6 травня 2025
Кадиров заявив, що просить звільнити його з посади голови Чечні.
Кадиров попросив, щоб його звільнили з посади голови Чечні
Фото: kurs.com.ua
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Голова Чечні Рамзан Кадиров попросив, щоб його звільнили з посади. Про це він сказав у коментарі росЗМІ.

«Яким би не був гість шановним, довгоочікуваним, якщо він вчасно їде, то це буває ще приємніше», - сказав він.

Також він поділився думками про свого можливого наступника.

«Сам прошу, щоб мене звільнили з посади. Інший матиме свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають», — заявив Кадиров.

Нагадаємо, Кадиров уже кілька разів заявляв про свій намір піти у відставку. Він хотів, щоб на його місце призначили іншу людину. Але після цього чиновник країни-агресора міняв свою думку і залишався на посаді.

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