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Кіт між двох домівок – судять жінку за годування чужого кота

09:41, 7 травня 2025
У Швейцарії судять жінку, яка перетворила сусідського кота на власного домашнього.
Кіт між двох домівок – судять жінку за годування чужого кота
Фото: Swissinfo
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У Цюриху 68-річна пенсіонерка постала перед судом через те, що протягом десяти місяців систематично годувала сусідського кота на ім’я Лео. Як повідомляє Swissinfo, жінку звинувачують у незаконному привласненні тварини, оскільки кіт перестав повертатися до свого законного власника.

Прокуратура наполягає на штрафі для жінки, яка відмовилась прийняти початкове рішення про покарання, що й спричинило судовий розгляд. За словами слідства, обвинувачена пускала Лео до своєї квартири, попри письмове прохання власника припинити це. Ба більше, вона навіть адаптувала дверцята для котів у своїй оселі, аби тварина могла вільно заходити й виходити.

У Швейцарії такі випадки набирають обертів: власники тварин усе частіше звертаються до суду через так званих «годувальників». Згідно із законом, кіт вважається чужим майном, а його систематичне годування і прихисток без дозволу власника — кримінальний злочин. Водночас, якщо годування має випадковий характер, воно не підлягає кримінальній відповідальності.

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суд штраф тварини Швейцарія

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