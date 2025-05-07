Кот между двух домов – судят женщину за кормление чужого кота

В Швейцарии судят женщину, которая превратила соседского кота в собственного домашнего.

Фото: Swissinfo

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В Цюрихе 68-летняя пенсионерка предстала перед судом из-за того, что в течение десяти месяцев систематически кормила соседского кота по имени Лео. Как сообщает Swissinfo, женщину обвиняют в незаконном присвоении животного, поскольку кот перестал возвращаться к своему законному владельцу.

Прокуратура настаивает на штрафе для женщины, которая отказалась принять первоначальное решение о наказании, что и повлекло судебное разбирательство. По словам следствия, обвиняемая пускала Лео в свою квартиру, несмотря на письменную просьбу владельца прекратить это. Более того, она даже адаптировала дверцу для котов в своем доме, чтобы животное могло свободно заходить и выходить.

В Швейцарии такие случаи набирают обороты: владельцы животных все чаще обращаются в суд из-за так называемых «кормильцев». По закону, кот считается чужим имуществом, а его систематическое кормление и приют без разрешения владельца - уголовное преступление. В то же время, если кормление носит случайный характер, оно не подлежит уголовной ответственности.

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