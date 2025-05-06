В Киеве только 1 человек из 11 чувствует себя хорошо — остальные 10 эмоционально истощены

Лишь 9%, то есть каждый 11-й человек, оценили свое состояние как хорошее, это фактически один человек на 2–3 семьи, указывают в КГГА.

Источник фото: Freepik

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В приложении «Киев Цифровой» провели опрос о ментальном здоровье, в котором приняли участие 59 тысяч жителей столицы. 91% из них отметили симптомы длительного стресса — усталость, тревожность, эмоциональное истощение. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

«Лишь 9%, то есть каждый 11-й человек, оценили свое состояние как хорошее. Это фактически один человек на 2–3 семьи. Это очередное подтверждение того, что ментальное здоровье требует постоянного внимания и поддержки — на уровне города, государства и сообщества», — отметили в КГГА.

Указывается, что друзья и близкие остаются главным источником поддержки для 42% киевлян. Физическая активность помогает улучшить эмоциональное состояние 16% респондентов. Возросло количество тех, кто обращается к семейным врачам и психологам: с 7% в 2024 году до 9% в 2025-м. Еще 9% прибегают к приему успокоительных препаратов. Также растет роль цифровых ресурсов: 12% опрошенных пользуются специализированными интернет-платформами, 7% ищут поддержку в социальных сетях. Однако многие люди по-прежнему остаются без какой-либо помощи.

«Значительная часть людей до сих пор сталкивается с барьерами — психологическими и финансовыми. 30% вообще не обращаются за помощью, 14% стараются справиться самостоятельно, а 7% воздерживаются от визита к психологу из-за недоверия или невозможности оплатить консультацию. Поэтому мы создали Карту ментального здоровья — интерактивный онлайн-инструмент, который помогает быстро найти доступные и проверенные сервисы поддержки: от бесплатных консультаций до групп самопомощи. Она проста в использовании, структурирована по типу услуг и регулярно обновляется», — подчеркнули в КГГА.

Также по сравнению с прошлым годом в 2025-м выросла распространенность хронической усталости и эмоционального истощения — с 30% до 34%. А депрессивные настроения среди молодежи выявлены у 14% опрошенных (в прошлом году — 12%).

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