У Києві лише 1 людина з 11 почуває себе добре – решта 10 емоційно виснажені

Лише 9%, тобто кожна 11-та людина, оцінили свій стан як добрий, це фактично одна людина на 2–3 сім’ї, кажуть у КМДА.

Джерело фото: Freepik

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У застосунку Київ Цифровий провели опитування про ментальне здоров’я, в якому взяли участь 59 тисяч містян. 91% з них відзначили симптоми тривалого стресу — втому, тривожність, емоційне виснаження. Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.

«Лише 9%, тобто кожна 11-та людина, оцінили свій стан як добрий. Це фактично одна людина на 2–3 сім’ї. Це чергове підтвердження того, що ментальне здоров’я потребує постійної уваги й підтримки – на рівні міста, держави та громади», – вказали у КМДА.

Зазначається, що друзі та близькі лишаються головним джерелом підтримки для 42% киян. Фізична активність дає змогу покращити емоційний стан 16% опитаних. Зросла кількість тих, хто звертається до сімейних лікарів і психологів: із 7% у 2024 році до 9% у 2025-му. Ще 9% вдаються до вживання заспокійливих препаратів. Також зростає роль цифрових ресурсів: 12% опитаних користуються спеціалізованими інтернет-платформами, 7% шукають підтримку в соціальних мережах. Утім, багато людей досі залишаються без жодної допомоги.

«Значна частина людей досі стикається з бар’єрами – психологічними і фінансовими. 30% узагалі не звертаються по допомогу, 14% намагаються впоратися самостійно, а 7% утримуються від звернення до психолога через недовіру або неможливість оплатити консультацію. Тому ми створили Мапу ментального здоров’я – інтерактивний онлайн-інструмент, який допомагає швидко знайти доступні й перевірені сервіси підтримки: від безоплатних консультацій до груп самодопомоги. Вона проста в користуванні, структурована за типом послуг і постійно оновлюється», – наголосили у КМДА.

Також порівняно з минулим роком у 2025-му зросла поширеність хронічної втоми та емоційного виснаження – з 30% до 34%. А депресивні настрої серед молоді виявлені у 14% опитаних (торік – 12%).

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