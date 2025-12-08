  1. В Україні

З 1 січня зросте вартість пального: на скільки піднімуться ціни на бензин, дизель і автогаз

11:12, 8 грудня 2025
Через підвищення акцизів у 2026 році пальне в Україні подорожчає, хоча до кінця 2025-го ціни залишатимуться відносно стабільними.
Українцям варто готуватися до відчутного зростання цін на пальне. Як повідомили у Національному банку України, з 1 січня 2026 року набуде чинності підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Саме це стане ключовим фактором майбутнього подорожчання пального.

Водночас до кінця 2025 року НБУ не очікує різких стрибків вартості на АЗС: ринок залишатиметься відносно стабільним.

Що кажуть у Нацбанку

У НБУ наголошують: нові акцизні ставки підвищать податкове навантаження на пальне та відповідно пришвидшать зростання цін у середньостроковій перспективі.

«Заплановане підвищення акцизного навантаження на пальне зумовлюватиме прискорення зростання цін на нього в наступні роки. Водночас очікується, що до кінця поточного року ціни залишаться відносно стабільними», — йдеться в повідомленні регулятора.

Як саме зміняться акцизи з 2026 року

За чинним законодавством, з 1 січня 2026 року ставки акцизного податку будуть підвищені для всіх основних видів пального:

Бензин: з 271,7 до 300,8 євро за 1 000 л

Дизель: з 215,7 до 253,8 євро за 1 000 л

Автогаз: з 173 до 198 євро за 1 000 л

Що це означає для споживачів

  1. Короткостроково (2024–2025): різких коливань на ринку пального не прогнозують.
  2. З 2026 року: на українських АЗС варто очікувати поступового, але відчутного подорожчання пального.
  3. Довгостроково: підвищення акцизів може вплинути на ціни впродовж кількох років поспіль.

На скільки орієнтовно подорожчає паливо

Очікуване подорожчання пального через зростання оптових цін: бензин — на 1,5–2,5 грн/л, дизель — на 2–3 грн/л, автогаз — на 1–1,8 грн/л.

