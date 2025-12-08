  1. В Украине

С 1 января вырастет стоимость топлива: на сколько поднимутся цены на бензин, дизель и автогаз

11:12, 8 декабря 2025
Через повышение акцизов в 2026 году топливо в Украине подорожает, хотя до конца 2025-го цены останутся относительно стабильными.
Украинцам стоит готовиться к ощутимому росту цен на топливо уже через год. Как сообщили в Национальном банке Украины, с 1 января 2026 года вступит в силу повышение акцизов на бензин, дизель и автогаз. Именно это станет ключевым фактором будущего подорожания топлива.

В то же время до конца 2025 года НБУ не ожидает резких скачков стоимости на АЗС: рынок останется относительно стабильным.

Что говорят в Нацбанке

В НБУ отмечают: новые акцизные ставки увеличат налоговую нагрузку на топливо и соответственно ускорят рост цен в среднесрочной перспективе.

«Запланированное повышение акцизной нагрузки на топливо будет обусловливать ускорение роста цен на него в следующие годы. В то же время ожидается, что до конца текущего года цены останутся относительно стабильными», — говорится в сообщении регулятора.

Как именно изменятся акцизы с 2026 года

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2026 года ставки акцизного налога будут повышены для всех основных видов топлива:

Бензин: с 271,7 до 300,8 евро за 1 000 л

Дизель: с 215,7 до 253,8 евро за 1 000 л

Автогаз: со 173 до 198 евро за 1 000 л

Что это означает для потребителей

  1. Краткосрочно (2024–2025): резких колебаний на рынке топлива не прогнозируют.
  2. С 2026 года: на украинских АЗС стоит ожидать постепенного, но ощутимого подорожания топлива.
  3. Долгосрочно: повышение акцизов может влиять на цены в течение нескольких последующих лет.

На сколько ориентировочно подорожает топливо

Ожидаемое подорожание топлива из-за роста оптовых цен: бензин — на 1,5–2,5 грн/л, дизель — на 2–3 грн/л, автогаз — на 1–1,8 грн/л.

