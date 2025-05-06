Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности главы Чечни

Кадыров заявил, что просит освободить его от должности главы Чечни.

Фото: kurs.com.ua

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Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы его уволили с занимаемой должности. Об этом он сообщил в комментарии росСМИ.

«Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее», — сказал он.

Также он поделился мыслями о своем возможном преемнике.

«Сам прошу, чтобы меня уволили с должности. Другой человек будет иметь свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — заявил Кадыров.

Напомним, Кадыров уже несколько раз заявлял о своем намерении уйти в отставку. Он хотел, чтобы на его место был назначен другой человек. Но после этого чиновник страны-агрессора менял свое мнение и оставался в должности.

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