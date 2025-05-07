Лето принесет Украине торнадо, смерчи и шквалы — прогноз метеоролога

Летом 2025 года в Украине прогнозируется рост количества смерчей и торнадо.

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Летом в Украине значительно увеличится риск возникновения торнадо и смерчей. Об этом заявил метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграф".

Кроме того, ожидаются частые грозы и случаи града. Такие погодные явления могут нанести ущерб сельскому хозяйству, инфраструктуре и создавать угрозу для людей.

В последнее время ветер в Украине стал усиливаться. Возрастает количество возникновения торнадо и смерчей. По словам Игоря Кибальчича, повышенная вероятность таких явлений как торнадо и смерчи будет летом. К этим явлениям прибавятся гряды.

В летний сезон дожди часто сопровождаются грозами. Так как прошлое лето было сухим, то в этом году количество дождей и усиление грозовой активности, вероятно, увеличится. В результате есть и риск возникновения смерчей на территории Украины.

"Правда, обычно они кратковременны и проходят над полями или лесными массивами, поэтому часто их просто никто не видит", – рассказал метеоролог.

Но активность гроз и града может иметь последствия в частности для урожая, а сильные шквальные ветры в свою очередь могут нанести серьезные повреждения в населенных пунктах.

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