Бундестаг приступил к голосованию за нового канцлера Германии.

Источник фото: Ina Fassbender/AFP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Немецкий Бундестаг 6 мая намерен утвердить правительство нового канцлера, лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца.

Как пишет Tagesschau, Фридриха Мерца не избрали на должность канцлера Германии в первом туре. За него проголосовало 310 депутатов Бундестага при необходимых 316. Сессию прерывают, чтобы политики обсудили свои следующие шаги.

Выборы канцлера в Бундестаге начались в 09:00 по местному времени.

Мерцу необходима поддержка большинства депутатов Бундестага — 316 голосов. В Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.