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Фрідріха Мерца не обрали на посаду канцлера Німеччини у першому турі

11:18, 6 травня 2025
Бундестаг приступив до голосування за нового канцлера Німеччини.
Фрідріха Мерца не обрали на посаду канцлера Німеччини у першому турі
Джерело фото: Ina Fassbender/AFP
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Німецький Бундестаг 6 травня має намір затвердити уряд нового канцлера, лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца.

Як пише Taggesschau, Фрідріха Мерца не обрали на посаду канцлера Німеччини у першому турі. За нього проголосувало 310 депутатів Бундестагу при 316 необхідних. 

Сесію переривають, щоб політики обговорили свої наступні кроки.

Вибори канцлера в Бундестазі розпочалися о 09:00 за місцевим часом.

Мерц потребує підтримки більшості депутатів Бундестагу – 316 голосів. У Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.

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Німеччина

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