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Чи оподатковуються податком на нерухомість об'єкти незавершеного будівництва — роз’яснення

20:09, 6 травня 2025
Базою для оподаткування є загальна площа житлової чи нежитлової нерухомості.
Чи оподатковуються податком на нерухомість об'єкти незавершеного будівництва — роз’яснення
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Податкова служба у Тернопільській області розповідає, чи оподатковуються податком на нерухомість об'єкти незавершеного будівництва. 

Зазначається, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачують як фізичні, так і юридичні особи, включаючи нерезидентів, якщо вони є власниками житлової або нежитлової нерухомості – або її частини (пп. 266.1.1 ПКУ).

Базою для оподаткування є загальна площа житлової чи нежитлової нерухомості, незалежно від того, чи це повний об'єкт, чи лише його частина.

Варто нагадати, що для фізосіб податок розраховує податкова служба на основі даних з Державного реєстру прав або документів на право власності. Юридичні особи розраховують податок самостійно, використовуючи документи, що підтверджують право власності.

Право власності на нерухомість виникає тільки після державної реєстрації. Реєстрація – це офіційне підтвердження, хто є власником, і здійснюється через Державний реєстр прав.

Щодо об’єктів, які ще будуються, то поки будівництво не завершено і об'єкт не введено в експлуатацію, – він не оподатковується, адже ще не вважається нерухомістю згідно з Податковим кодексом України.

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