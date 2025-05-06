У Києві презентували дорожню карту з функціонування демократичних інституцій у межах переговорів про вступ до ЄС

Під час засідання переговорної групи з формування позиції України у процесі переговорів про вступ до Європейського Союзу представили дорожню карту з функціонування демократичних інституцій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві у змішаному форматі відбулося чергове засідання робочої групи, яка формує позиції України в переговорах щодо вступу до Європейського Союзу. У ході засідання було представлено проект Дорожньої карти з функціонування демократичних інституцій - стратегічний документ, що визначає комплекс заходів, спрямованих на зміцнення, відновлення і подальший розвиток демократичних процесів та інституцій в Україні. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Документ охоплює чотири взаємопов’язані напрями:

- Загальна рамка демократії;

- Виборчий процес;

- Функціонування парламентів у демократичній системі;

- Роль громадянського суспільства.

Під час засідання ключові напрямки були презентовані низкою високопосадовців, серед яких — Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, заступник голови Центральної виборчої комісії Віталій Плукар, заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос, а також представники Національного агентства з питань запобігання корупції та Секретаріату Кабінету Міністрів України та інші.

Зазначається, що процес розробки Дорожньої карти став результатом масштабної міжвідомчої взаємодії та базувався на принципах відкритості та інклюзивності. Над документом працювали 40 органів державної влади, 25 громадських організацій, а також два проєкти міжнародної технічної допомоги. Напрацювання узгоджувалися у форматі восьми експертних консультацій та трьох раундів обговорень із представниками Європейської Комісії, що забезпечило відповідність стандартам Європейського Союзу та міжнародно-правовим зобов’язанням України.

«Особливу цінність становить активна участь представників органів державної влади, громадянського сектору та академічної спільноти. Це яскраво свідчить про високий рівень інституційної згуртованості та спільну готовність до впровадження глибинних реформ, необхідних для поступу України до членства в Європейському Союзі», — наголосила заступник Міністра юстиції Людмила Сугак, яка очолює переговорну групу.

Нагадаємо, що Україна і Молдова разом відкриють перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.