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Трамп про своє зображення у образі Папи Римського: гадки не маю, звідки воно взялося

10:35, 6 травня 2025
Дональд Трамп прокоментував появу зображення в образі Папи Римського у своїй власній соцмережі та на офіційному акаунті Білого дому.
Трамп про своє зображення у образі Папи Римського: гадки не маю, звідки воно взялося
Джерело фото: Reuters
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Президент США Дональд Трамп під час спілкування в Білому домі 5 травня заявив, що не має до зображення себе в образі Папи Римського «жодного стосунку». За його словами, картинку «хтось зробив і виклав в інтернет».

«Це не я зробив. Я не маю уявлення, звідки це взялося. Можливо, це зробив штучний інтелект, але я про це нічого не знаю… Насправді, моя дружина вважає, що це мило, ха-ха», – сказав він.

За його словами, це «жарт».

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social зображення, на якому його зображено в образі Папи Римського. На фото, згенерованому за допомогою нейромереж, Трамп зображений на троні в ролі Папи Римського.

Трамп не став супроводжувати зображення будь-яким підписом чи коментарем.

Також нагадаємо, що американський сенатор Ліндсі Грем закликав папський конклав розглянути кандидатуру президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на папський престол.

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США Дональд Трамп релігія Ватикан

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