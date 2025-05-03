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Трампу сподобалася ідея сенатора Грема щодо обрання його Папою Римським

08:17, 3 травня 2025
Трамп опублікував у своїй соцмережі фото, де він зображений Папою Римським — раніше обрати Трампа Папою пропонував сенатор Ліндсі Грем.
Трампу сподобалася ідея сенатора Грема щодо обрання його Папою Римським
Фото: 24tv.ua
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Президент США Дональд Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social зображення, на якому його зображено в образі Папи Римського. На фото, згенерованому за допомогою нейромереж, Трамп зображений на троні в ролі Папи Римського.

Трамп не став супроводжувати зображення будь-яким підписом чи коментарем.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем закликав папський конклав розглянути кандидатуру президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на папський престол. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X.

«Я був радий почути, що президент Трамп не проти стати наступним Папою Римським. Це справді буде темна конячка, але я прошу папський конклав і віруючих католиків поставитися до цієї можливості з розумінням», — сказав він.

Як повідомлялося, сенатор Ліндсі Грем заявив про широку підтримку законопроекту, який передбачає запровадження жорстких економічних санкцій проти Росії та 500% мита на імпорт з країн, які співпрацюють з нею.

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Дональд Трамп

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