Трампу понравилась идея сенатора Грэмма по поводу избрания его Папой Римским

Трамп опубликовал в своей соцсети фото, где он изображен Папой Римским — раньше избрать Трампа Папой предлагал сенатор Линдси Грэм.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social изображение, на котором он изображен в образе папы римского. На фото, которое сгенерировано при помощи нейросетей, Трамп изображен на троне в роли Папы Римского.

Трамп не стал сопровождать изображение какой-либо подписью или комментарием.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм призвал папский конклав рассмотреть кандидатуру президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на папский престол. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я был рад услышать, что президент Трамп не прочь стать следующим Папой Римским. Это действительно будет темная лошадка, но я прошу папский конклав и верующих католиков отнестись к этой возможности с пониманием», — сказал он.

Как сообщалось, сенатор Линдси Грэм заявил о широкой поддержке законопроекта, который предусматривает введение жестких экономических санкций против России и 500%-ные пошлины на импорт из стран, сотрудничающих с ней.

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