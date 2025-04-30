Сенатор США Линдси Грэм призвал избрать Дональда Трампа новым Папой Римским

Американского президента Дональда Трампа предложили выдвинуть на папский престол.

Фото: 24tv.ua

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Американский сенатор Линдси Грэм призвал папский конклав рассмотреть кандидатуру президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на папский престол. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Я был рад услышать, что президент Трамп не против того, чтобы стать следующим Папой Римским. Это будет действительно темная лошадка, но я прошу папский конклав и верующих католиков отнестись к этой возможности с пониманием», - сказал он.

Отметим, этот пост появился после того, как Дональд Трамп в разговоре с журналистами у Белого дома и в шутку сказал, что хотел бы стать новым Папой Римским.

Напомним, в марте прошлого года сенатор США Линдси Грэм во время визита в Киев призвал к быстрому принятию закона о мобилизации.

Добавим, что на панельной дискуссии во время Мюнхенской конференции по безопасности сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина будет в НАТО, если Путин снова попытается вторгнуться.

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