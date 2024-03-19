Сенатор США Линдси Грэм во время визита в Киев призвал быстро принять закон о мобилизации

Линдси Грэм призвал украинцев вступать в ряды ВСУ независимо от поддержки США.

Источник фото: chas.news

Во время своего визита в Киев, 18 марта, член Сената Соединенных Штатов из Республиканской партии Линдси Грэм призвал украинских парламентариев принять закон о мобилизации. Об этом сообщает издание Washington Post.

Сенатор призвал украинских парламентариев к "быстрым законодательным действиям" в то время, когда американские законодатели до сих пор не могут принять закон о помощи Украине на 60 миллиардов долларов.

Грэм также призвал украинцев не основывать свои решения о вступлении в армию на поддержке Соединенных Штатов.

"Что бы мы ни делали, вы должны бороться. Независимо от того, что мы делаем, вы воюете за себя", - сказал сенатор.

Кроме того, член Республиканской партии сомневался в освобождении от призыва мужчин в возрасте до 27 лет. Он выразил надежду, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся к ней.

"Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить - не в 25 или 27 лет. Нужно больше людей в строю", - добавил Грэм.

Напомним, Грэм также заявил, что законопроект о беспроцентном кредите Украине от США может появиться в ближайшие дни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.