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Сенатор США Линдси Грэм во время визита в Киев призвал быстро принять закон о мобилизации

08:46, 19 марта 2024
Линдси Грэм призвал украинцев вступать в ряды ВСУ независимо от поддержки США.
Сенатор США Линдси Грэм во время визита в Киев призвал быстро принять закон о мобилизации
Источник фото: chas.news
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Во время своего визита в Киев, 18 марта, член Сената Соединенных Штатов из Республиканской партии Линдси Грэм призвал украинских парламентариев принять закон о мобилизации. Об этом сообщает издание Washington Post.

Сенатор призвал украинских парламентариев к "быстрым законодательным действиям" в то время, когда американские законодатели до сих пор не могут принять закон о помощи Украине на 60 миллиардов долларов.

Грэм также призвал украинцев не основывать свои решения о вступлении в армию на поддержке Соединенных Штатов.

 "Что бы мы ни делали, вы должны бороться. Независимо от того, что мы делаем, вы воюете за себя", - сказал сенатор.

Кроме того, член Республиканской партии сомневался в освобождении от призыва мужчин в возрасте до 27 лет. Он выразил надежду, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся к ней.

"Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить - не в 25 или 27 лет. Нужно больше людей в строю", - добавил Грэм.

Напомним, Грэм также заявил, что законопроект о беспроцентном кредите Украине от США может появиться в ближайшие дни.

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