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Законопроект о беспроцентном кредите Украине может появиться в ближайшие дни, – сенатор США

08:28, 19 марта 2024
США планируют предоставить Украине беспроцентный кредит.
Законопроект о беспроцентном кредите Украине может появиться в ближайшие дни, – сенатор США
Источник фото: uainfo.org
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Во время брифинга в Киеве сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты могут предоставить помощь Украине в виде беспроцентного кредита. Он сообщил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон активно работает над обеспечением принятия нового пакета американской помощи для Украины. Грэм отметил, что более 70% республиканцев понимают необходимость такой поддержки.

"Я разговаривал со спикером до того, как приехал сюда. Он пытается найти способ продвинуть помощь Украине. Я думаю, что идея кредита будет достаточно популярной не только среди республиканцев, но и среди демократов", - заявил сенатор.

Также он отметил, что этот вариант помощи поддерживает бывший президент США Дональд Трамп, который в ноябре будет соревноваться с действующим президентом Джо Байденом на выборах. Грэм добавил, что соответствующий проект решения может появиться и быть проголосован в ближайшие дни.

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