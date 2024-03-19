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  1. В мире

В Белом доме отреагировали на идею Макрона об отправке войск НАТО в Украину

08:19, 19 марта 2024
США не намерены отправлять свои войска в Украину.
В Белом доме отреагировали на идею Макрона об отправке войск НАТО в Украину
Источник фото: glavcom.ua
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В последнее время активно обсуждается заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину. Эту информацию подтвердили во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Так, Салливан отметил, что Вашингтон не может выражать позицию от имени Макрона, однако французский лидер имеет право свободно выражать свои взгляды.

"Конечно, он имеет на это полное право. Мы четко изложили нашу позицию: мы не намерены высылать американские войска в Украину", - подчеркнул чиновник.

Также он отметил, что президент США Джо Байден подтвердил эту позицию в своем недавнем обращении в Конгрессе.

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