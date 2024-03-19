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У Білому домі відреагували на ідею Макрона щодо відправки військ НАТО до України

08:19, 19 березня 2024
США не мають наміру відправляти свої війська в Україну.
У Білому домі відреагували на ідею Макрона щодо відправки військ НАТО до України
Джерело фото: glavcom.ua
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Останнім часом активно обговорюється заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки військ НАТО до України. Цю інформацію підтвердили під час брифінгу прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр і радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Так, Салліван наголосив, що Вашингтон не може висловлювати позицію від імені Макрона, проте французький лідер має право вільно висловлювати свої погляди.

«Звісно, він має на це повне право. Ми чітко виклали нашу позицію: ми не маємо наміру висилати американські війська в Україну», - підкреслив посадовець.

Також він зауважив, що президент США Джо Байден підтвердив цю позицію у своєму нещодавньому зверненні у Конгресі.

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