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  1. У світі

«Ми не повинні дозволити росії перемогти», – Макрон розповів про відправку військ в Україну

22:16, 14 березня 2024
За словами Макрона, Франція готова запобігти перемозі росії, але не піде на ескалацію конфлікту.
«Ми не повинні дозволити росії перемогти», – Макрон розповів про відправку військ в Україну
Джерело фото: Reuters
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Президент Франції Емманюель Макрон, пояснюючи свою позицію стосовно відправлення західних військ в Україну, підкреслив, що у випадку реалізації такого сценарію французькі сили не будуть переходити до наступу проти росії. Про це Макрон заявив увечері 14 березня під час інтерв'ю телеканалам TF1.

З самого початку Макрону пропонували пояснити нещодавні коментарі, в яких він не виключив можливе введення військ в Україну. «Ми не впевнені, що це зробимо. Зараз ми не в такій ситуації, але ми не виключаємо цього варіанту на даний момент», — відреагував Макрон та припустив «обговорити цю можливість», гарантуючи, що не буде захоплюватися сходженням. «У нас одна мета: росія не може і не повинна виграти цю війну», — сказав президент, додаючи: «Ми не воюємо з росією, але не повинні дозволити їй перемогти».

Французький лідер, пояснюючи свої слова, наголосив, що важливо не допустити перемоги росії у війні, яка зараз ведеться на європейській землі.

«Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенціальною для нашої Європи і для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з росією», – підкреслив він.

Макрон додав, що якщо Франція все ж буде змушена вислати війська в Україну, то «єдиний, хто несе відповідальність - це кремлівський режим». «Це не ми. Ми ніколи не візьмемося за наступ, ніколи не заберемо ініціативу», - запевнив він.

«Франція – це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб росія не перемогла», - підсумував Макрон.

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