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  1. В мире

«Мы не должны позволить россии победить», – Макрон рассказал об отправке войск в Украину

22:16, 14 марта 2024
По словам Макрона, Франция готова предотвратить победу россии, но не пойдет на эскалацию конфликта.
«Мы не должны позволить россии победить», – Макрон рассказал об отправке войск в Украину
Источник фото: Reuters
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Президент Франции Эмманюэль Макрон, объясняя свою позицию относительно отправки западных войск в Украину, подчеркнул, что в случае реализации такого сценария французские силы не будут переходить к наступлению против россии. Об этом Макрон заявил вечером 14 марта во время интервью телеканалам TF1.

С самого начала Макрону предлагали объяснить недавние комментарии, в которых он не исключил возможное введение войск в Украину. "Мы не уверены, что это сделаем. Сейчас мы не в такой ситуации, но мы не исключаем этого варианта на данный момент", - отреагировал Макрон и предположил "обсудить эту возможность", гарантируя, что не будет увлекаться восхождением. "У нас одна цель: россия не может и не должна выиграть эту войну", - сказал президент, добавляя: "Мы не воюем с россией, но не должны позволить ей победить".

Французский лидер, объясняя свои слова, подчеркнул, что важно не допустить победы россии в войне, которая сейчас ведется на европейской земле.

"Что происходит в Украине? Война, которая является экзистенциальной для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию. Мы не находимся в состоянии войны с россией", - подчеркнул он.

Макрон добавил, что если Франция все же будет вынуждена выслать войска в Украину, то "единственный, кто несет ответственность - это кремлевский режим". "Это не мы. Мы никогда не возьмемся за наступление, никогда не заберем инициативу", - заверил он.

"Франция - это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решимостью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы россия не победила", - подытожил Макрон.

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