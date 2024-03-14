Ермак и Сийярто договорились о встрече на правительственном уровне

Ермак и Сийярто в телефонном разговоре обсудили дальнейшее развитие украинско-венгерских отношений.

Источник фото: Офис Президента

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Этот разговор стал продолжением встречи Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Петером Сийярто в Ужгороде 29 января.

Во время разговора стороны обсудили украинско-венгерские отношения и возможности их дальнейшего развития. Руководитель Офиса Президента и министр иностранных дел Венгрии договорились провести на следующей неделе встречу на правительственном уровне.

Ермак и Сийярто подчеркнули важность личного контакта и выразили надежду на нахождение взаимовыгодных решений по самым сложным вопросам. Кроме того, они договорились поддерживать постоянную связь на регулярной основе.

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