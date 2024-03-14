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  1. В Україні

Єрмак та Сіярто домовилися про зустріч на урядовому рівні

21:45, 14 березня 2024
Єрмак і Сіярто в телефонній розмові обговорили подальший розвиток українсько-угорських відносин.
Єрмак та Сіярто домовилися про зустріч на урядовому рівні
Джерело фото: Офіс Президента
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провели телефонну розмову, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Ця розмова стала продовженням зустрічі Єрмака і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з Петером Сіярто в Ужгороді 29 січня.

Під час розмови сторони обговорили українсько-угорські відносини та можливості їх подальшого розвитку. Керівник Офісу Президента та міністр закордонних справ Угорщини домовилися провести наступного тижня зустріч на урядовому рівні.

Єрмак і Сіярто підкреслили важливість особистого контакту та висловили сподівання на знаходження взаємовигідних рішень з найскладніших питань. Крім того, вони домовилися підтримувати постійний зв'язок на регулярній основі.

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