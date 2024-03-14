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  1. В Україні

Власника «Гуліверу» викрили на поїздках за кордон під документами волонтера та водія вантажівки

21:39, 14 березня 2024
Журналісти зафіксували фальсифікацію документів для виїзду за кордон власника київського ТЦ «Гулівер» та мережі «Ельдорадо».
Власника «Гуліверу» викрили на поїздках за кордон під документами волонтера та водія вантажівки
Джерело фото: 24tv.ua
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Власник київського торговельно-офісного центру «Гулівер» та мережі «Ельдорадо» під час дії воєнного стану декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки. Про це розповіли журналісти «Схем».

За даними розслідування журналістів, він намагався проїхати за водія-волонтера, проте не виконав умови поставки гуманітарної допомоги. Його ім'я використали без відома компанії, що мала надавати допомогу.

Крім того, він двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну на власному пасажирському «Мерседесі».

За даними журналістів, він виїжджав за межі України щонайменше п'ять разів: двічі - у 2022-му та 2023-му роках, а також у 2024-му.

У серпні 2022 року «прикордонники випустили чоловіка призовного віку, бо він був внесений у систему "Шлях" як водій-волонтер, який мав привезти з Румунії 700 аптечок, а також ліки, засоби гігієни, одяг, спальні мішки та продукти загальним обсягом на 12 тонн», - йдеться у статті.

«У «Шлях» чоловіка занесла Дніпропетровська обласна військова адміністрація за запитом місцевої громадської організації «Об'єднання захисту прав підприємців», яка зверталася щодо отримання дозволу на виїзд за межі України до Румунії волонтеру-водію Поліщуку В.С. для отримання гуманітарної допомоги від румунської компанії OSF Global Services».

Однак після закінчення терміну дії дозволу на виїзд він оформив себе як водія вантажівки у фірмі «Транс-Союз», зареєстрованій в Чернівецькій області. Він двічі виїжджав на вантажівці Mercedes Sprinter, але повертався на особистому автомобілі Mercedes-Benz AMG G63.

Журналісти «Схем» звернулись до керівництва румунської фірми, яка надала листа для дозволу на виїзд чаловіка. Вони підтвердили, що такого співробітництва не було, а лист виявився підробкою.

Керівник фірми, де працював він як водій, підтвердив його працевлаштування, але зауважив, що він не виконав свої обов'язки і був звільнений.

Власник київського торговельно-офісного центру «Гулівер» відмовився коментувати цю ситуацію.

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