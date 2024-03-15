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Представник військової адміністрації запропонував судді «вирішити питання» щодо громадянина, який не з’явився у ТЦК: скандал у Полтавський області

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Представник військової адміністрації запропонував судді «вирішити питання» щодо громадянина, який не з’явився у ТЦК: скандал у Полтавський області

08:10, 15 березня 2024
Територіальне управління ДСА виступило посередником і організувало зустріч службовця військової адміністрації з головою суду.
Представник військової адміністрації запропонував судді «вирішити питання» щодо громадянина, який не з’явився у ТЦК: скандал у Полтавський області
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Вищій раді правосуддя доведеться розглянути одне з найбільш скандальних повідомлень про втручання в діяльність суду і суддів, які надійшли за останній рік.

Як повідомила голова Лохвицького районного суду Полтавської області Людмила Цімбота, 31 січня 2024 року у 18:18 та 18:52 на особистий номер судді зателефонував чоловік, який представився посадовцем Територіального управління Державної судової адміністрації в Полтавській області.

Спочатку чоловік запитав, яка в Лохвицькому районному суді ситуація з матеріальним забезпеченням, а також чи є проблеми в роботі суду. Потім представник ДСА спитав, чи можуть з головою суду поговорити співробітники Полтавської обласної військової адміністрації, а саме один із заступників голови військової адміністрації, з приводу «якогось державного питання».

О 10:44 5 лютого на особистий телефон судді подзвонила невідома, яка представилася співробітницею Полтавської обласної військової адміністрації. Представниця військової адміністрації спитала, як і коли вона може потрапити на прийом до голови суду.

Людмила Цімбота через зайнятість запропонувала обговорити зазначене питання пізніше.

Втім, ні 5 лютого, ні пізніше голові суду більше ніхто не телефонував.

Однак 29 лютого голові суду, судячи з її повідомлення, знов подзвонили з ТУ ДСА та спитали, чи може вона в цей день особисто прийняти представника Полтавської обласної військової адміністрації.

Людмила Цімбота зазначила, що така зустріч може відбутися або після засідання з розгляду кримінальної справи, або під час обідньої перерви.

О 12:20 29 лютого до службового кабінету судді зайшла жінка, яка представилася службовою особою обласної військової адміністрації.

Представниця військової адміністрації прямо зазначила, що всі органи та посадові особи, в тому числі і місцевого самоврядування, повинні дотримуватися вимог про мобілізацію, тому за дорученням певних осіб вона просить прийняти законне рішення в однієї зі справ, що знаходиться на розгляді в Лохвицькому райсуді.

Після цього співробітниця військової адміністрації поклала на стіл судді папірець з інформацією про справу.

Як виявилося, мова йде про адміністративну справу, яка перебуває у провадженні Людмили Цімботи, і яку вона збиралася розглянути в той же день, тобто 29 лютого.

Згідно з матеріалами справи, 16 січня 2024 року в. о. начальника Миргородського районного РТЦК та СП притягнув до адміністративної відповідальності місцевого мешканця за ч. 2 ст. 210 (повторне протягом року вчинене порушення військовозобов’язаними правил військового обліку або вчинення такого порушення у особливий період) Кодексу про адміністративні правопорушення. Штраф за вчинення зазначеного правопорушення – 850 гривень.

Громадянин, за версією РТЦК та СП, не з’явився у РТЦК «для проходження медичного огляду та уточнення облікових даних». Отримувати повістку чоловік нібито відмовився, про що був складний відповідний акт, однак працівники ТЦК все ж повідомили йому дату та час, коли він має з’явитися в РТЦК.

Втім, у визначений йому день та час чоловік в РТЦК не прибув, про причини неприбуття не повідомив, за що і отримав протокол про адміністративне правопорушення. З протоколом від РТЦК громадянин не погодився і оскаржив його до суду.

Чоловік зазначив що він є офіційно заброньованим від мобілізації, а протокол, складений ТЦК, до того ще й містить фактичні помилки.

Вислухавши представницю військової адміністрації, Людмила Цімбота попросила її покинути кабінет.

У зв’язку із зазначеним інцидентом, суддя повідомила до ВРП, що вказані нею обставини можуть містити ознаки втручання в її діяльність як судді, а також можуть розцінюватися як неправомірний тиск з метою вплинути на прийняття суддею рішення у вказаній адміністративній справі.

Зазначимо, що Лохвицький райсуд Полтавської області вже не вперше опиняється у неприємній ситуації. Як повідомляла «Судово-юридична газета», у лютому в службовому кабінеті судді Тетяни Зуб виявили приховану камеру відеоспостереження та мікрофон з дротом.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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