  1. В Україні

НАБУ, САП та СБУ проводять обшуки у народної депутатки Ганни Скороход

09:34, 5 грудня 2025
У народної депутатки проводяться обшуки.
НАБУ, САП та СБУ проводять обшуки у народної депутатки Ганни Скороход
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки України повідомили про викриття злочинної групи, яку, за даними слідства, очолювала чинна народна депутатка.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Подробиці у НАБУ та САП обіцяють оприлюднити пізніше.

Водночас, за інформацією ЗМІ, йдеться про депутатку від партії «За майбутнє» Ганну Скороход. Журналісти повідомляють, що станом на зараз у неї тривають обшуки.

Оновлення обіцяють згодом.

У той же момент Ганна Скороход на своїй сторінці підтвердила слідчі дії в помешканні. Депутатка вбачає в цих діях «прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати» її «політичну діяльність через принципову позицію». Більше деталей вона також не повідомила.

НАБУ СБУ Київ САП обшук

