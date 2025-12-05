  1. В Украине

НАБУ, САП и СБУ проводят обыски у народного депутата Анны Скороход

09:34, 5 декабря 2025
У народной депутатки проводятся обыски.
НАБУ, САП и СБУ проводят обыски у народного депутата Анны Скороход
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины сообщили о разоблачении преступной группы, которую, по данным следствия, возглавляла действующая народная депутатка.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Подробности в НАБУ и САП обещают обнародовать позже.

В то же время, по информации СМИ, речь идет о депутатке от партии «За будущее» Анне Скороход. Журналисты сообщают, что на данный момент у нее проходят обыски.

Обновления обещают позже.

В то же время Анна Скороход на своей странице подтвердила следственные действия в жилище. Депутатка усматривает в этих действиях «прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать» ее «политическую деятельность из-за принципиальной позиции». Больше деталей она также не сообщила.

