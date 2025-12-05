Майже половина скарг у TAX Control стосується невидачі фіскальних чеків — які дані він має містити
Державна податкова служба повідомляє про значну кількість звернень від громадян щодо порушень бізнесу під час розрахунків. Як розповіла у Facebook в.о. Голови ДПС Леся Карнаух, близько половини скарг, які надходять через сервіс «TAX Control», стосуються невидачі фіскального чека або незастосування РРО/ПРРО.
«Здавалося б, це дрібниця. Бо дуже часто на автоматі ми викидаємо чек або взагалі не звертаємо увагу, чи отримали його. Але дрібниць не буває!» — наголосила Карнаух.
Чому чек — це важливо
По-перше, фіскальний чек захищає покупця — він підтверджує факт покупки та дає право на повернення товару або гарантійне обслуговування.
По-друге, чек свідчить, що бізнес працює прозоро та сплачує податки.
Втім, важливо переконатися, що чек — не підробка. ДПС нагадує: перевірити його справжність легко.
Як виглядає справжній фіскальний чек
Податкова оприлюднила відео з чотирма ключовими маркерами справжнього фіскального чека:
- У шапці має бути назва підприємства, назва господарської одиниці, її адреса та код підприємства.
- Назва товару або послуги, їх кількість та вартість.
- Форма оплати, податки та загальна сума.
- Фіскальний номер, дата, час і номер чека.
У чеку можуть бути й інші реквізити, передбачені податковим законодавством.
Як перевірити чек
Справжність чека можна швидко перевірити на порталі cabinet.tax.gov.ua. Якщо документ відсутній у реєстрі — ДПС закликає повідомляти про це через доступні канали.
