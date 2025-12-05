  1. В Україні

Майже половина скарг у TAX Control стосується невидачі фіскальних чеків — які дані він має містити

10:17, 5 грудня 2025
Як виглядає справжній фіскальний чек.
Майже половина скарг у TAX Control стосується невидачі фіскальних чеків — які дані він має містити
Державна податкова служба повідомляє про значну кількість звернень від громадян щодо порушень бізнесу під час розрахунків. Як розповіла у Facebook в.о. Голови ДПС Леся Карнаух, близько половини скарг, які надходять через сервіс «TAX Control», стосуються невидачі фіскального чека або незастосування РРО/ПРРО.

«Здавалося б, це дрібниця. Бо дуже часто на автоматі ми викидаємо чек або взагалі не звертаємо увагу, чи отримали його. Але дрібниць не буває!» — наголосила Карнаух.

Чому чек — це важливо

По-перше, фіскальний чек захищає покупця — він підтверджує факт покупки та дає право на повернення товару або гарантійне обслуговування.

По-друге, чек свідчить, що бізнес працює прозоро та сплачує податки.

Втім, важливо переконатися, що чек — не підробка. ДПС нагадує: перевірити його справжність легко.

Як виглядає справжній фіскальний чек

Податкова оприлюднила відео з чотирма ключовими маркерами справжнього фіскального чека:

  1. У шапці має бути назва підприємства, назва господарської одиниці, її адреса та код підприємства.
  2. Назва товару або послуги, їх кількість та вартість.
  3. Форма оплати, податки та загальна сума.
  4. Фіскальний номер, дата, час і номер чека.

У чеку можуть бути й інші реквізити, передбачені податковим законодавством.

Як перевірити чек

Справжність чека можна швидко перевірити на порталі cabinet.tax.gov.ua. Якщо документ відсутній у реєстрі — ДПС закликає повідомляти про це через доступні канали.

податкова

