  1. В Украине

Почти половина жалоб в TAX Control касается невыдачи фискальных чеков — какие данные он должен содержать

10:17, 5 декабря 2025
Как выглядит настоящий фискальный чек
Почти половина жалоб в TAX Control касается невыдачи фискальных чеков — какие данные он должен содержать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба сообщает о значительном количестве обращений от граждан по поводу нарушений со стороны бизнеса во время расчетов. Как рассказала в Facebook и. о. главы ГНС Леся Карнаух, около половины жалоб, поступающих через сервис «TAX Control», касаются невыдачи фискального чека или незастосування РРО/ПРРО.

«Казалось бы, это мелочь. Ведь очень часто мы автоматически выбрасываем чек или вообще не обращаем внимания, получили его или нет. Но мелочей не бывает!» — подчеркнула Карнаух.

Почему чек — это важно

Во-первых, фискальный чек защищает покупателя — он подтверждает факт покупки и дает право на возврат товара или гарантийное обслуживание.

Во-вторых, чек свидетельствует, что бизнес работает прозрачно и платит налоги.

Однако важно убедиться, что чек не подделка. ГНС напоминает: проверить его подлинность очень просто.

Как выглядит настоящий фискальный чек

Налоговая опубликовала видео с четырьмя ключевыми маркерами настоящего фискального чека:

  1. В шапке должны быть указаны название предприятия, наименование хозяйственной единицы, ее адрес и код предприятия.
  2. Название товара или услуги, их количество и стоимость.
  3. Форма оплаты, налоги и общая сумма.
  4. Фискальный номер, дата, время и номер чека.

В чеке также могут быть другие реквизиты, предусмотренные налоговым законодательством.

Как проверить чек

Подлинность чека можно быстро проверить на портале cabinet.tax.gov.ua. Если документ отсутствует в реестре — ГНС призывает сообщать об этом через доступные каналы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

Рада готовит изменения в законодательство для имплементации Стамбульской конвенции в образовании и подготовке специалистов

Парламент предлагает изменения для подготовки специалистов в сфере противодействия насилию по стандартам Стамбульской конвенции.

До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Аукцион, отмененный спустя годы: как суды установили незаконность продажи и вернули имущество Тульчинского хлебокомбината

Верховный Суд исследовал историю продажи, перепродажи и возврата здания и земельного участка, которые выбили из собственности предприятия вследствие нарушений.

Удастся ли решить проблему признания пропавших без вести в связи с войной — законодательные инициативы

Поскольку существует определённая проблема с обеспечением законных прав и интересов лиц, связанных семейными или иными связями с пропавшими без вести в связи с военными действиями, вооружённым конфликтом, прокомментируем законодательные инициативы, направленные на решение этой проблемы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]