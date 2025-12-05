Почти половина жалоб в TAX Control касается невыдачи фискальных чеков — какие данные он должен содержать
Государственная налоговая служба сообщает о значительном количестве обращений от граждан по поводу нарушений со стороны бизнеса во время расчетов. Как рассказала в Facebook и. о. главы ГНС Леся Карнаух, около половины жалоб, поступающих через сервис «TAX Control», касаются невыдачи фискального чека или незастосування РРО/ПРРО.
«Казалось бы, это мелочь. Ведь очень часто мы автоматически выбрасываем чек или вообще не обращаем внимания, получили его или нет. Но мелочей не бывает!» — подчеркнула Карнаух.
Почему чек — это важно
Во-первых, фискальный чек защищает покупателя — он подтверждает факт покупки и дает право на возврат товара или гарантийное обслуживание.
Во-вторых, чек свидетельствует, что бизнес работает прозрачно и платит налоги.
Однако важно убедиться, что чек не подделка. ГНС напоминает: проверить его подлинность очень просто.
Как выглядит настоящий фискальный чек
Налоговая опубликовала видео с четырьмя ключевыми маркерами настоящего фискального чека:
- В шапке должны быть указаны название предприятия, наименование хозяйственной единицы, ее адрес и код предприятия.
- Название товара или услуги, их количество и стоимость.
- Форма оплаты, налоги и общая сумма.
- Фискальный номер, дата, время и номер чека.
В чеке также могут быть другие реквизиты, предусмотренные налоговым законодательством.
Как проверить чек
Подлинность чека можно быстро проверить на портале cabinet.tax.gov.ua. Если документ отсутствует в реестре — ГНС призывает сообщать об этом через доступные каналы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.