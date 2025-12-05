Почти половина жалоб в TAX Control касается невыдачи фискальных чеков — какие данные он должен содержать

Как выглядит настоящий фискальный чек

Государственная налоговая служба сообщает о значительном количестве обращений от граждан по поводу нарушений со стороны бизнеса во время расчетов. Как рассказала в Facebook и. о. главы ГНС Леся Карнаух, около половины жалоб, поступающих через сервис «TAX Control», касаются невыдачи фискального чека или незастосування РРО/ПРРО.

«Казалось бы, это мелочь. Ведь очень часто мы автоматически выбрасываем чек или вообще не обращаем внимания, получили его или нет. Но мелочей не бывает!» — подчеркнула Карнаух.

Почему чек — это важно

Во-первых, фискальный чек защищает покупателя — он подтверждает факт покупки и дает право на возврат товара или гарантийное обслуживание.

Во-вторых, чек свидетельствует, что бизнес работает прозрачно и платит налоги.

Однако важно убедиться, что чек не подделка. ГНС напоминает: проверить его подлинность очень просто.

Налоговая опубликовала видео с четырьмя ключевыми маркерами настоящего фискального чека:

В шапке должны быть указаны название предприятия, наименование хозяйственной единицы, ее адрес и код предприятия. Название товара или услуги, их количество и стоимость. Форма оплаты, налоги и общая сумма. Фискальный номер, дата, время и номер чека.

В чеке также могут быть другие реквизиты, предусмотренные налоговым законодательством.

Как проверить чек

Подлинность чека можно быстро проверить на портале cabinet.tax.gov.ua. Если документ отсутствует в реестре — ГНС призывает сообщать об этом через доступные каналы.

