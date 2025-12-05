Європа має запропонувати власний мирний план для України, — єврокомісар Кубілюс

У ЄС побоюються, що навіть якщо нинішній новий план Трампа не спрацює, через деякий час з'явиться новий.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз має розробити власний мирний план для України і перестати орієнтуватися виключно на ініціативи США, пише Politico.

«(ЄС - ред.) має бути незалежним або, принаймні, бути готовим зайняти сильну позицію в геополітичних подіях, зокрема мати свої плани щодо того, як можна домогтися миру в Україні, і обговорювати їх із нашими трансатлантичними партнерами», - заявив Кубілюс.

У виданні зазначають, що Європа була захоплена зненацька американським мирним планом, який містив 28 пунктів.

«Кожні півроку ми отримуємо нові плани, і я відчуваю, що ми тут чекаємо, які плани надійдуть із Вашингтона цього року. Плани мають надходити також із Брюсселя або Берліна», - сказав Кубілюс.

Також єврокомісар з оборони додав, що Європі «вкрай необхідно» розробити власний план припинення війни.

«У нас має бути можливість обговорити два плани: один європейський, а інший, можливо, підготовлений нашими американськими друзями. (Мета - ред.) - знайти синергетичні зв'язки між цими двома планами і досягти найкращого результату», - сказав він.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати очікують нових зрушень у процесі мирних переговорів між Україною та РФ.

