Венс анонсував «хороші новини» щодо завершення війни в Україні

08:12, 5 грудня 2025
Джей Ді Венс висловив сподівання, що в найближчі кілька тижнів щодо питання завершення війни РФ проти України будуть «хороші новини».
Фото: NBC
Фото: NBC
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати очікують нових зрушень у процесі мирних переговорів між Україною та РФ. За його словами, хоча досягти угоди поки не вдалося, у Вашингтоні сподіваються на «хороші новини» вже у найближчі тижні, пише NBC.News.

Під час бесіди журналісти запитали, що найбільше його засмучує на посаді віце-президента США. У відповідь Венс сказав, що йому поки що не вдалося укласти угоду з яка б поклала край війні РФ проти України.

«Послухайте, російсько-українські відносини були джерелом постійного розчарування, я думаю, для всього Білого дому», - заявив віцепрезидент.

Він зазначив, що в Білому домі справді думали, та й сам президент США Дональд Трамп говорив неодноразово, що це буде найлегша війна для вирішення.

«І якби ви, знаєте, сказали, що мир на Близькому Сході легше досягти, ніж мир у Східній Європі, я б сказав, що ви збожеволіли», - додав Венс.

Водночас він зберігає оптимізм і очікує «хороші новини» вже найближчими тижнями. Він підкреслив, що ситуація поки що не біля фінішу, але прогрес є.

«Я дійсно вважаю, що ми досягли великого прогресу, але поки що не досягли фінішної межі. Надія є, і, сподіваюся, в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини на цьому фронті», - додав Джей Ді Венс.

США Україна

