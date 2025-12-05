  1. В Украине

Вэнс анонсировал «хорошие новости» относительно завершения войны в Украине

08:12, 5 декабря 2025
Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие несколько недель по вопросу завершения войны РФ против Украины будут «хорошие новости».
Вэнс анонсировал «хорошие новости» относительно завершения войны в Украине
Фото: NBC
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты ожидают новых подвижек в процессе мирных переговоров между Украиной и РФ. По его словам, хотя заключить соглашение пока не удалось, в Вашингтоне надеются на «хорошие новости» уже в ближайшие недели, пишет NBC.News.

Во время беседы журналисты спросили, что больше всего его расстраивает на должности вице-президента США. В ответ Вэнс сказал, что ему пока что не удалось заключить соглашение, которое бы положило конец войне РФ против Украины.

«Послушайте, российско-украинские отношения были источником постоянного разочарования, я думаю, для всего Белого дома», — заявил вице-президент.

Он отметил, что в Белом доме действительно думали, да и сам президент США Дональд Трамп говорил неоднократно, что это будет самая легкая война для решения.

«И если бы вы, знаете, сказали, что мир на Ближнем Востоке легче достичь, чем мир в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сошли с ума», — добавил Вэнс.

В то же время он сохраняет оптимизм и ожидает «хорошие новости» уже в ближайшие недели. Он подчеркнул, что ситуация пока что не у финиша, но прогресс есть.

«Я действительно считаю, что мы достигли большого прогресса, но пока что не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте», — добавил Джей Ди Вэнс.

